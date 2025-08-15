Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:41, 15 августа 2025Силовые структуры

Осужденный экс-директор парка «Патриот» просил в суде об одной вещи

ТАСС: Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов просил не лишать его свободы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов просил не лишать его свободы во время последнего слова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Одинцовского городского суда Московской области.

Ахмедов заявил, что искренне раскаивается. «Прошу не назначать мне реальный срок лишения свободы. Но приму справедливое наказание», — добавил он.

В пятницу, 15 августа, суд приговорил экс-директора парка «Патриот» к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Ранее прокурор запрашивал для Ахмедова шесть лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав своей делегации на переговорах с Россией. Как это повлияет на саммит Путина и Трампа?

    Дмитриев одним словом описал настроение перед встречей на Аляске

    Губернатор сообщил о новых ударах ВСУ по домам и машинам россиян

    На Украине рассказали о напряженности Зеленского из-за переговоров на Аляске

    Появились подробности о пожаре по соседству с домом Киркорова

    Осужденный экс-директор парка «Патриот» просил в суде об одной вещи

    Россиян предупредили об опасности в пляжной стране Азии

    Лукашенко предрек успешные переговоры на Аляске после общения с Трампом

    Подросток провел три дня в воде после падения с высоты 70 метров и выжил

    10-летняя индийская шахматистка обыграла гроссмейстера и установила рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости