Турист угодил в ловушку за водопадом и два дня выживал на мокрых камнях без еды и воды

NYP: Турист два дня выживал в ловушке за горным водопадом в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tulare County Sheriff / New York Post

Спускавшийся по отвесной скале турист чудом выжил, проведя два дня за водопадом в США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 10 августа 46-летний Райан Уордвелл спускался по веревке по отвесной скале рядом с горным водопадом «Семь чашек» на реке Керн в Калифорнии. Во время экстремального спуска мужчина угодил в стремительный поток воды. На следующий день путешественника объявили пропавшим без вести, так как его автомобиль остался на парковке природного парка.

Через два дня поисков альпиниста удалось найти за водопадом с помощью дрона и инфракрасного датчика. Мужчина был в сознании, но ослаблен, так как два дня выживал без еды и воды на мокрых камнях. Уордвелл заявил, что ранее он уже несколько раз спускался с горы рядом с этим водопадом.

Выяснилось, что путешественник получил несерьезные травмы и пытался самостоятельно преодолеть бурный поток воды, но потерпел неудачу. «У него не было возможности там согреться или высохнуть. Условия были просто ужасными», — уточнил сотрудник правоохранительных органов округа Туларе Кевин Кеммерлинг.

Ранее пенсионерка-дайвер из Санкт-Петербурга около суток провела в воде на Сахалине. Ее инструктор поднялся на поверхность, посчитав, что женщина присоединится к группе, но туристка не вернулась.

