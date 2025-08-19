19 августа православные отмечают Яблочный Спас. Также в России празднуют День фронтовой собаки. Тем временем в мире отмечается День фотографии. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 19 августа в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День фронтовой собаки

С 2017 года в России отмечается День фронтовой собаки. Праздник посвящен служебным псам, которые совершили немало подвигов в годы Великой Отечественной войны и наравне с людьми проявляли мужество и героизм, приближая победу.

Дата торжества приурочена к подвигу овчарки Дины: 19 августа 1943 года собака смогла подорвать железную дорогу в Белоруссии и уничтожить 10 вагонов противника — и при этом сама выжила.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

День рождения русской тельняшки

Тельняшка — нательная рубаха в полоску, которую в качестве униформы носят служащие разных родов войск. 19 августа 1874 года император Александр II подписал указ, которым тельняшка была введена как часть обязательной формы одежды моряка. Поначалу эти рубахи выдавали только тем, кто отправлялся в дальние походы, так что служащие очень гордились тельняшками.

При советской власти нательные рубахи стали шить и для других войск: десантников, морской пехоты, пограничников, спецназовцев и даже служащих МЧС.

Какие еще праздники отмечают в России 19 августа

День мотострелковых войск РФ.

Праздники в мире 19 августа

Всемирный день фотографии

19 августа 1839 года французское правительство придало широкой огласке изобретение дагеротипии — метода изготовления фотографий на покрытой йодистым серебром металлической пластине, открытого художником Луи Дагером. Это первая в мире работоспособная технология фотографии, которую активно применяли в течение следующих 20 лет.

Однако праздник в честь этого события начали отмечать лишь в 2009-м по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

Старейший русский фотограф Михаил Сахаров Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в мире 19 августа

День врача китайской медицины;

Международный день орангутана;

Международный день банта.

Какой церковный праздник 19 августа

Преображение Господне

Согласно Евангелию от Матфея, в последний год своего пребывания на Земле Иисус рассказал апостолам о предстоящей Крестной жертве и Воскресении. За 40 дней до того, как отправиться в Иерусалим, Мессия с избранными учениками Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор, где явил свою божественную сущность — лицо Христа просияло, одежды стали белыми, как свет, так что апостолы не смогли на него смотреть. Этим чудом Иисусу было важно показать, что он действительно является сыном Бога, а его скорая казнь — это добровольная жертва.

Для верующих Преображение — это радость и надежда, которую церковь предписывает не терять даже в самые трудные времена. Само слово «преображение» относится к каждому христианину — в течение жизни человек должен преобразить себя, следуя духовному пути.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 19 августа

День памяти священномученика Николая Заварина, пресвитера.

Приметы на 19 августа

В народе праздник Преображения называют Яблочным Спасом. В это время на Руси активно собирали урожай и относили его на освящение в церковь в знак благодарности Богу за щедрые дары.

В этот день нельзя убивать насекомых, даже прогонять их не рекомендуется — иначе человека настигнет неудача в делах;

Если на Яблочный Спас идет дождь — зима будет холодной;

Солнечная и жаркая погода в праздник предвещает теплую снежную зиму.

Кто родился 19 августа

Французский модельер и основательница модного дома Chanel оказала большое влияние на моду XX века. Она первой в мире надела удобные узкие брюки, которые позволяли с комфортом сидеть в седле и кататься на велосипеде. Также она ввела в моду джерси — ткань, которая использовалась для пошива мужского нижнего белья, сделав повседневную одежду женщин еще комфортнее. Однако главное среди революционных изобретений Коко, несомненно, маленькое черное платье.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

79-й день рождения в 2025 году отмечает экс-президент США Билл Клинтон. Ему довелось управлять страной в период значительного экономического роста. Клинтон подписал Североамериканское соглашение о свободной торговле, начал военные действия в Ираке и Югославии, призывал к расширению НАТО в Восточной Европе. Неоднозначная репутация закрепилась за ним после скандала с Моникой Левински, когда в конце 1990-х Клинтона обвинили в сексуальных отношениях с 22-летней стажеркой Белого дома.

Кто еще родился 19 августа