Для любителей животных в Москве пройдет уникальное мероприятие

Фонд «Подарок судьбы» проведет выставку животных из приютов Москвы и Подмосковья

В Центре дизайна ARTPLAY 24 августа пройдет выставка-пристройство собак и котов из приютов Москвы и Подмосковья. Их проводит Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы», говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставки #всемпособаке и #всемпокотику — это ежегодный городской социальный проект. Цель акций — найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

Гостей выставки будут ждать 60 собак и 70 котов, нуждающихся в семье. Они отличаются по возрасту, внешности и темпераменту, все здоровы и привиты. Чтобы забрать животное домой, будущим хозяевам нужно будет пройти собеседование с представителем Фонда и зоопсихологом, а также заключить договор ответственного содержания (для этого нужен паспорт). Новые владельцы получат от Фонда и партнеров выставки подарки и поддержку по всем вопросам адаптации.

Посетители выставок также смогут узнать про форматы помощи животным и поддержать работу Фонда — приобрести фирменный мерч или сделать пожертвование. Кроме того, на площадке будет работать пункт сбора помощи для приютов и его жителей — #мешокдобра.

Выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости. Певец Сергей Лазарев нашел свою вторую собаку на выставке #всемпособаке в мае 2018 года, а олимпийская чемпионка Анна Щербакова — на аналогичной выставке в 2022 году.

Выставка состоится 24 августа с 11:00 до 19:00 в Малом зале Центра дизайна ARTPLAY (метро «Курская»). Вход свободный и бесплатный.

«Подарок судьбы» существует с 2012 года, в 2016 году получил официальный статус Фонда. При содействии Фонда в год пристраивается в семьи порядка 350 бездомных животных.

