Раскрыты подробности драки мужа Блиновской с водителем

Mash: Блиновский первым напал на водителя, разбившего ему голову и нос

Водитель Сергей, разбивший голову и нос мужу блогерши Елены Блиновской Алексею, раскрыл подробности драки. Его слова приводит Mash в Telegram.

Сергей рассказал, что Блиновский ехал на мотоцикле и повредил его машину, после чего они вступили в перепалку. По словам водителя, муж блогерши первым напал на него.

После этого Сергей вышел из машины и ударил Блиновского. Он добавил, что не имеет претензий к мужу инфлюэнсерши. Блиновский же отказался комментировать произошедшее.

Позже стало известно, что водителя машины признали виновным в ДТП. Он, согласно протоколу, составленному ДПС, нарушил правила дорожного движения при повороте. Сергей заявил, что не согласен с таким решением патрульной службы.

О том, что Блиновского избили в Москве, сообщалось утром 21 августа. Муж блогерши задел автомобиль и сломал одно из боковых стекол, пока ехал на мотоцикле. Водитель разбил Блиновскому нос и голову.