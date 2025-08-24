Россия
10:17, 24 августа 2025

Появились подробности о пожаре в порту Ленобласти после атаки беспилотников

Пожарный поезд направили к порту Усть-Луга в Ленобласти для тушения возгорания
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожарный поезд направили для тушения возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленобласти. Подробности о последствии атаки 10 беспилотников раскрыли в пресс-службе Октябрьской железной дороги, передает РИА Новости.

Уточняется, что в составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

В компании заверили, что на движение пассажирских поездов ситуация никак не повлияла. Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры также не зафиксировали.

Ранее сообщалось, что 10 украинских беспилотников уничтожили над портом Усть-Луга. Предварительно, никто не пострадал.

