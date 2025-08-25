Во Вьетнаме началась эвакуация

Во Вьетнаме проводят эвакуацию из-за надвигающегося тайфуна

Во Вьетнаме проводят эвакуацию из-за надвигающегося тайфуна «Каджики». Об этом сообщает портал VietnamNews.

«Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Каджики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар», — утверждается в сообщении.

По данным портала, в провинции Хатинь были эвакуированы более 14 тысяч жителей, а в провинции Тханьхоа — 1800 семей. В обоих регионах продолжается эвакуация из мест, где ожидаются наиболее серьезные последствия стихии.

