15:09, 25 августа 2025

Во Вьетнаме началась эвакуация

Во Вьетнаме проводят эвакуацию из-за надвигающегося тайфуна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Minh Nguyen / Reuters

Во Вьетнаме проводят эвакуацию из-за надвигающегося тайфуна «Каджики». Об этом сообщает портал VietnamNews.

«Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Каджики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар», — утверждается в сообщении.

По данным портала, в провинции Хатинь были эвакуированы более 14 тысяч жителей, а в провинции Тханьхоа — 1800 семей. В обоих регионах продолжается эвакуация из мест, где ожидаются наиболее серьезные последствия стихии.

Ранее стало известно, что сотни российских туристов застряли на китайском острове Хайнань из-за тайфуна.

