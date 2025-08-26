Из жизни
10:22, 26 августа 2025Из жизни

13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

В Каире 13-летний мальчик съел 3 пачки сырой лапши быстрого приготовления и умер
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Каире, Египет, подростка, который съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления, не смогли реанимировать. Об этом пишет Ynet.

13-летний мальчик по имени Хамза поужинал неприготовленной лапшой, вернувшись с вечерней молитвы. По словам его отца, примерно через полчаса он стал жаловаться на рвоту, потливость и сильную боль в животе, а затем упал в обморок. Хамзу срочно доставили в больницу. Врачи предположили, что он отравился, и поручили перевести его в токсикологический центр. По дороге туда мальчика не стало.

После инцидента полицейские арестовали владельца магазина, где подросток купил лапшу. Они провели с ним допрос, а также отправили на анализ образцы его продуктов. Как пишет Alarabiya, экспертиза не нашла ничего подозрительного в лапше. Мальчика не стало из-за того, что он съел слишком много сырой лапши. Так как она твердая, это могло привести к непроходимости пищеварительного тракта и фатальным проблемам с кишечником.

Ранее сообщалось, что на Гаити женщина отравила пирожками несколько десятков членов местной банды, чтобы отомстить за родных. Она добровольно явилась в полицию и во всем призналась.

