Президент Кореи побоялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Ли Чжэ Мён заявил о страхе повторить судьбу Зеленского на встрече в Белом доме

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его администрация опасались, что во время его встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме он повторит судьбу лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом президент Южной Кореи заявил на форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).

По словам южнокорейского лидера, поводом для такого страха стало то, что Трамп за несколько часов до саммита опубликовал «угрожающий пост» о «чистках» в республике, а на самой встрече напомнил про обыски на базах США.

«Но я знал, что я не столкнусь с такой ситуацией [как Владимир Зеленский]. Потому что я читал книгу Трампа "Искусство сделки"», — сказал Ли Чжэ Мён.

Южнокорейский президент добавил, что встреча с Трампом прошла хорошо вопреки опасениям.

В феврале Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.