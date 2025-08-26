Трамп рассказал о неожиданной похвале Путина

Трамп: Путин назвал отличной работой операцию по вакцинам от COVID-19

Российский лидер Владимир Путин назвал отличной работой операцию «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), которую инициировала американская администрация в 2020 году для содействия и ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса (COVID-19). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляцию ведет Белый дом.

«Все, включая Путина, сказали, что операция "Невероятная скорость" прошла успешно. Никто не может поверить в то, что мы сделали, мы проделали отличную работу», — рассказал американский лидер о похвале своего российского коллеги.

15 мая 2020 года Трамп объявил о создании партнерства правительственных и частных компаний, призванного ускорить разработку, производство и распространение вакцин, терапевтических и диагностических средств от коронавируса.

Одной из целей операции являлось обеспечение сотен миллионов доз вакцины, которых будет достаточно для всего населения США к январю 2021 года.