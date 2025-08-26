Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

Infobae: Из-за бактерий на смартфонах у человека может развиться гастроэнтерит

Врачи из американской организации Health Partners предупредили, что на смартфонах обитает множество микробов, которые могут привести к различным заболеваниям. Их слова передает издание Infobae.

Как пояснили медики, на смартфонах размножаются сотни видов бактерий, грибков и вирусов. Из-за этого у человека могут возникнуть гастроэнтерит, простуда, грипп, респираторно-синцитиальная инфекция и другие опасные заболевания, подчеркнули они.

Это не значит, что активные пользователи смартфонов точно заболеют, уточнили специалисты. Однако если после прикосновения к гаджетам они трогают лицо, нос или рот, то риск заражения существенно увеличивается. В связи с этим эксперты порекомендовали раз в неделю дезинфицировать устройства с помощью салфеток из микрофибры и дистиллированной воды или спирта в концентрации не выше 70 процентов.

Ранее инфекционист Эдимилсон Миговски призвал отказаться от поцелуев умерших на похоронах. По его словам, микробный состав кожи человека после ухода из жизни существенно меняется.