90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

Полицейские спасли 90-летнего грибника, потерявшегося в тайге

В Красноярском крае полицейские спасли потерявшегося в лесу 90-летнего ачинца. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полицейских, в дежурную часть обратилась соседка россиянина — она рассказала, что мужчина потерялся, когда они вместе собирали грибы в районе села Сучково. У потерявшего не было с собой воды и еды, при нем был мобильный телефон, но дозвониться до него не смогли.

Сотрудники полиции организовали поиски заблудившегося мужчины, ситуация осложнялась тем, что пенсионер был глуховат и мог не услышать, что его зовут. В ночное время поиски не прекратились, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» задействовал беспилотники с тепловизором. Наутро сотрудники уголовного розыска дозвонились мужчине, из-за плохой связи они смогли лишь сказать, что ищут его и попросили оставаться на месте.

Спустя несколько часов прочесывания леса оперативники совместно с кинологами в трех километрах от места пропажи заметили мужчину, пенсионер сидел под деревом. Он рассказал сотрудникам полиции, что хотел пить, бродил по болотам, где вода не пригодна для употребления, чистых источников он не нашел.

