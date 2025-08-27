Интернет и СМИ
02:53, 27 августа 2025

Семья покончившего с собой подростка обвинила в его смерти ChatGPT

Фото: Global Look Press

В США подросток покончил с собой, и его родители обвинили в произошедшем нейросеть ChatGPT и ее создателей. В итоге семья несовершеннолетнего приняла решение подать в суд против OpenAI и главы компании Сэма Альтмана, сообщает NBC News.

Как следует из судебного иска, с которым ознакомился телеканал, на протяжении нескольких месяцев подросток регулярно общался с чат-ботом. По мнению родителей погибшего, нейросеть за это время усугубила его эмоциональное состояние, хотя могла поддержать его или же направить к специалистам.

По мнению адвокатов семьи, OpenAI халатно отнеслась к обеспечению безопасности своего продукта. В связи с этим родители подростка требуют компенсации и изменений в работе чат-бота, чтобы другие люди не столкнулись с подобным исходом.

Ранее сообщалось, что житель США попал в больницу из-за совета ChatGPT заменить соль на бромид натрия.

