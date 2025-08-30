Китайцев призывают искать русских жен. Их считают покладистыми и непритязательными. Что ждет россиянок в таком браке?

Китаистка Рысакова: Китайцы ищут русских жен, но такой брак может быть недолгим

Гендерный дисбаланс и политика «одна семья — один ребенок» привели к тому, что китайцам стали советовать искать жен в других странах, в том числе в России. Китайские мужчины верят в мифы о том, что славянские девушки более покладисты, чем китаянки, готовы самостоятельно вести быт и посвящать все время детям. Идею об этом продвигают сами россиянки в блогах о жизни с китайскими мужьями, а брачные агентства помогают парам из двух стран сойтись. Что ждет жен из России в таком браке — разбиралась «Лента.ру».

«Китаянки могут требовать крупные подарки»

Китаистка из Центра исследований Евразии Европейского университета Полина Рысакова рассказала «Ленте.ру», что браки с россиянками популярны в Китае еще с 1990-х годов. Там стойко закрепился стереотип, что девушки из славянских стран преданны семье и больше заботятся о детях по сравнению с китаянками. Также многие мужчины из Китая считают россиянок более покладистыми и не такими алчными, как их соотечественницы.

Исследовательница Рысакова отмечает, что браки с иностранками активно продвигаются в медиа. Особой популярностью, по ее словам, пользуются аккаунты, которые ведут сами женщины из России, а также Украины и Белоруссии, заключившие браки с китайцами. Один из таких аккаунтов, например, ведет россиянка, которая пять лет назад вышла замуж за китайца — в нем она рассказывает «о жизни славянки в Китае». Помимо этого, в России даже существуют брачные агентства, которые продвигают знакомства с китайцами. На одном из них предлагают устроить бесплатную офлайн-встречу с будущим супругом в Китае.

Рысакова объясняет, что после 2022 года фиксируется всплеск интереса к бракам между россиянками и китайцами из-за недостатка мужчин в России и большого количества мужчин в Китае. Так, согласно статистике, около 35 миллионов китайских мужчин не могут найти себе жену. Кроме того, по словам Полины Рысаковой, китаянки знают себе цену и могут быть действительно более требовательными в браке, чем россиянки.

В силу брачных традиций семья китаянки может требовать большой выкуп за невесту, в то время как у россиянок такое не принято. В браке китаянки могут требовать крупные подарки за счет своего дефицитного положения на брачном рынке Полина Рысакова китаистка

Например, 34-летний бухгалтер Сунь Янь рассказывал в интервью, что не может позволить себе содержать китаянку, поэтому решил искать жену в России. «Я был готов жениться на девушке, с которой встречался, но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения — все это обошлось бы в 400 тысяч юаней (около 4,5 миллиона рублей по курсу ЦБ на момент написания заметки — прим. «Ленты.ру»). У меня таких денег просто не было», — пояснил он.

Белые чужеземки

Россиянка Алина вышла замуж за жителя Китая больше трех лет назад. Собеседница «Ленты.ру» заметила, что многие иностранные жены китайцев, так и остаются иностранками, несмотря на семейное положение и знание языка. И, судя по всему, их мужей это устраивает.

Мужу нравится, что иностранки сами ведут хозяйство, быт и воспитывают детей. Китаянки рожают детей и отдают их бабушкам, дедушкам и нанимают домработниц и нянь. Когда муж и его родители привыкли к тому, что я все делаю сама, то начали предлагать сэкономить на каких-то вещах

Алина

По словам Алины, ее муж считает, что она не способна разбираться в сложных вопросах, так как она родилась не в Китае. Девушка до сих пор не может получить гражданство, а приобрести собственное жилье ей очень сложно. Алина заметила, что в Китае к иностранкам относятся уже не так позитивно, как раньше, и все чаще воспринимают их как девушек легкого поведения.

Для иностранок, выходящих замуж за китайцев, даже есть отдельное слово — yangxifu. Оно означает «белая чужеземка». Некоторые исследователи этого феномена предполагают, что в Китае браки с yangxifu расцениваются как признак растущей у китайских мужчин уверенности в своей привлекательности, силе и превосходстве.

Другая собеседница «Ленты.ру» Елена, чья дочь вышла замуж за китайца, также указывает на определенные ожидания ее зятя по отношению к жене, которые не укладываются в ее картину мира. Женщина связывает это с условиями, в которых он вырос.

Он родился во времена политики одного ребенка в семье обеспеченных родителей. Он был самым младшим и долгожданным сыном, потому вырос немного эгоистичным. Иногда обижается, что жена не почистила ему обувь, пока собиралась на работу. Ей надо идти, а она должна чистить обувь! А он губки надул

Елена

«Быстрый брак — быстрый развод»

В России сложилась обратная демографическая ситуация по сравнению с Китаем — женщин тут, по статистике, проживает на 10 миллионов больше, чем мужчин, что может служить причиной поиска мужа за границей.

Но как показывают исследования, женщины, которые переехали в Китай из стран СНГ, изначально вовсе не собирались становиться домохозяйками, а стремились к повышению качества жизни и карьерным возможностям.

Собеседница «Ленты.ру» Елена вспоминает, что ее дочь довольно быстро вышла замуж за китайца — по ее словам, с момента их знакомства не прошло и полугода, как они поженились. Это произошло несколько лет назад. Из-за проблем с языком в Китае дочь Елены практически ни с кем не общалась, кроме мужа.

Кроме того, женщина отмечает, что на их отношения влияет разница в менталитете. Она заметила одну вещь, которая может вывести его из себя, — это сомнения в величии Китая. Елена рассказала, как улыбнулась в ответ на рассуждения зятя о необходимости «отдать все территории Китаю вплоть до Урала», чем вызвала гнев с его стороны.

Китаистка Полина Рысакова предупреждает, что подобные браки не всегда длятся долго, и бывшие жены после развода покидают Китай. При этом дети, рожденные в браках с китайцами, остаются с отцами.