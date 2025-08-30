Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:33, 30 августа 2025Ценности

Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

Американка Сара Смит плохо получалась на селфи из-за плесени в доме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Американка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи благодаря TikTok. Материал публикует New York Post (NYP).

28-летняя жительница Колумбуса Сара Смит рассказала, что купила дом за 400 тысяч долларов, радуясь выгодной цене. Однако вскоре девушка стала замечать, что плохо получается на селфи, которые делает дома. По словам героини материала, на ее глазах вдруг появилась сыпь, а лицо покрылось красными пятнами.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Вестник апокалипсиса «Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Вестник апокалипсиса«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
16 февраля 2018

Тогда Смит обратилась за советом к пользователям TikTok, которые сразу порекомендовали ей проверить дом на наличие плесени. Автор ролика серьезно отнеслась к словам комментаторов, поскольку также обратила внимание, что ее собака постоянно нюхала определенные части дома. В итоге в стенах действительно обнаружили плесень, которая негативно сказывалась на ее здоровье.

В ноябре 2024 года россиянам раскрыли опасность плесени в доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?

    Трамп оценил вероятность встречи Путина с Зеленским

    Трамп окончательно определился с отправкой войск на Украину

    Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

    Опубликовано распоряжение о продлении главе Следственного комитета срока службы

    Девушка обнаружила смертельно опасную причину уродливых домашних селфи

    Украинского боксера заподозрили в обмане из-за танцев

    Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

    Названо число пропавших без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Посетительница «Крокуса» рассказала о спасении от террористов благодаря мужу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости