Соратники Парубия назвали возможную причину его ликвидации

«Страна.ua»: Соратники Парубия видят в его ликвидации «руку Кремля»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соратники экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия считают Россию причастной к его ликвидации. Об этом пишет «Страна.ua».

«Их главная версия — "рука Кремля": месть за активное участие в Майдане и за действия в 2014 году», — говорится в сообщении.

В то же время соратники бывшего председателя украинского парламента допускают, что его убийство может иметь «внутриполитическую подоплеку» и быть связано с «ожиданиями неких грядущих политических потрясений» в стране.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой.

    Все новости