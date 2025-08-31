Мир
В США предрекли катастрофу из-за одного шага Украины

Риттер: На Западе жертвуют Украиной, чтобы не допустить сближения США и России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

Некоторые на Западе готовы пожертвовать Украиной, чтобы не допустить сближения США и России. С таким утверждением выступил военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, в США и Европе есть большое количество желающих помешать американскому лидеру Дональду Трампу наладить отношения с Москвой.

«Эти люди, к сожалению, (…) готовы пожертвовать Украиной, чтобы добиться своего результата. Когда я говорю “пожертвовать”, я говорю буквально: они уничтожают генофонд Украины», — указал эксперт.

Он также предположил, что в скором времени Киев снизит мобилизационный возраст до 18 лет, после чего «наступит конец».

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с самого начала и всегда был инструментом в руках Запада и британской разведки MI6.

