Песков рассказал об общении Алиева и Путина в Пекине

Песков: Субстантивного разговора Путина и Алиева в Пекине не было

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не провели предметного разговора в Пекине, лишь пожали друг другу руки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», — заявил Песков.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что Путин своим рукопожатием продемонстрировал охлаждение к Алиеву. По мнению Кабанова, Путин протокольно и холодно поздоровался с лидером Азербайджана.