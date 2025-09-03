Бывший СССР
В Киеве опровергли связь стрельбы с национальностью пострадавших

На Украине опровергли связь стрельбы с национальностью пострадавших в Киеве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: IgorGolovniov / Shutterstock / Fotodom

Глава прокуратуры Киевской области Дмитрий Прокудин рассказал об инциденте 31 августа, когда бывший украинский военнослужащий убил азербайджанца и ранил его отца. По его словам, инцидент не связан с национальной враждой, передает Minval.

По его словам, задержанному 52-летнему Александру Иваненко предъявлены обвинения по трем статьям, но следствие не нашло признаков расовой или национальной вражды как мотива преступления. Стрелявшему грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Конфликт между мужчинами и экс-военнослужащим разгорелся 31 августа. Поводом стал спор о стоимости товара, которым торговали потерпевшие. По данным из соцсетей, украинский ветеран оскорбил их по национальному признаку, заявив, что «защищал их на фронте».

