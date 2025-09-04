В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

СВР: Мерц приказал скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть причастность Германии к поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает пресс-бюро СВР России, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения ФРГ в боевые действия против России. В связи с этим он приказал максимально скрыть причастность Германии к поставкам Украине такого оружия [ракет Taurus]. С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, а также заменяются отдельные детали», — отмечает разведывательное ведомство.

При этом в пресс-бюро указали на то, что Мерцу «никуда не деться» от того факта, что за управление ракет Taurus будут отвечать командированные на Украину немецкие военные. В СВР это объяснили тем, что обучение украинцев займет «слишком много времени», поэтому можно не успеть его завершить еще «до обвала обороны» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Германией ракет Taurus Украине не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), но испортит отношения Москвы и Берлина.