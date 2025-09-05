Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 5 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Последствия вступления Украины в Евросоюз оценили

Политолог Журавлев: Вступление в ЕС сейчас более выгодно для Украины, чем раньше
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вступление в Евросоюз сейчас было бы более выгодно Украине, чем до начала конфронтации с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его словам, и теперь такой шаг чреват для страны определенными потерями.

«Тогда на Украину поступали огромные объемы наших товаров беспошлинно, за нормальную цену. Если бы страна вступила в ЕС, от льготных условий пришлось бы отказаться. И на тот момент, до начала конфронтации, потери с финансовой точки зрения были бы больше, чем приобретения», — объяснил политолог.

Сегодня, поскольку Украина не планирует развивать взаимовыгодные экономические отношения с Россией, вступление в Евросоюз, как отметил Журавлев, может быть выгодно для страны из-за дотаций, которые организация выделяет новым участникам.

«ЕС выделяет средства новым членам на протяжении 10 лет для того, чтобы дотянуть их уровень жизни до общеевропейского. С другой стороны, Евросоюз может просто сожрать Украину — выкачать из нее все полезные ископаемые, как мечтает президент США Дональд Трамп», — допустил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович испугался возможных последствий вступления Украины в ЕС. Он объяснил, что в случае такого исхода, Киев потерял бы контакты с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

    В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

    В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

    С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

    Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

    Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

    В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

    В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

    В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости