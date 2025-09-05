Политолог Журавлев: Вступление в ЕС сейчас более выгодно для Украины, чем раньше

Вступление в Евросоюз сейчас было бы более выгодно Украине, чем до начала конфронтации с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его словам, и теперь такой шаг чреват для страны определенными потерями.

«Тогда на Украину поступали огромные объемы наших товаров беспошлинно, за нормальную цену. Если бы страна вступила в ЕС, от льготных условий пришлось бы отказаться. И на тот момент, до начала конфронтации, потери с финансовой точки зрения были бы больше, чем приобретения», — объяснил политолог.

Сегодня, поскольку Украина не планирует развивать взаимовыгодные экономические отношения с Россией, вступление в Евросоюз, как отметил Журавлев, может быть выгодно для страны из-за дотаций, которые организация выделяет новым участникам.

«ЕС выделяет средства новым членам на протяжении 10 лет для того, чтобы дотянуть их уровень жизни до общеевропейского. С другой стороны, Евросоюз может просто сожрать Украину — выкачать из нее все полезные ископаемые, как мечтает президент США Дональд Трамп», — допустил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович испугался возможных последствий вступления Украины в ЕС. Он объяснил, что в случае такого исхода, Киев потерял бы контакты с Москвой.