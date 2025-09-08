Экономика
14:01, 8 сентября 2025Экономика

В России появятся суперинсайдеры

Банк России ужесточит контроль за сделками инсайдеров с акциями на Мосбирже
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallokpress.com

Банк России готовит реформу по противодействию инсайдерской торговле. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму осенью, а сами изменения должны вступить в силу в 2026 году. Об этом «Радио РБК» рассказал глава департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка (ЦБ) Кирилл Пронин.

Планируется обязать всех инсайдеров раскрывать информацию о сделках с финансовыми инструментами, в отношении которых у них есть инсайдерская информация. «Обезличенная агрегированная информация о сделках инсайдеров будет публично раскрываться», — отметили в ЦБ.

По словам Пронина, нововведение будет касаться всех публичных компаний, акции или облигации которых торгуются на рынке независимо от уровня листинга, а также участников торгов. Самих инсайдеров разделят на суперинсайдеров, в число которых войдет весь топ-менеджмент, и обычных инсайдеры — все остальных сотрудников, которые имеют доступ к информации.

Информация первых будет раскрываться на сайте эмитента и, возможно, дополнительно на платформе биржи в течение трех--пяти дней, а данные по сделкам вторых будут передавать работодателю, уточнил глава департамента.

«Масштабы манипуляций с использованием инсайдерской информации остаются значительными, а кейсы последних месяцев лишь подтверждают системность проблемы. Усиление регулирования позволит ограничить риски для миноритарных инвесторов и снизить репутационные потери рынка», — говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившем «Ленте.ру».

ЦБ определил перечень информации, относящейся к инсайдерской в декабре 2011 года, отнеся к ней неизвестные ранее точные и конкретные данные, распространение которых «сможет оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и товаров». К инсайду тогда также отнесли сведения, составляющие коммерческую, служебную и банковскую тайну.

