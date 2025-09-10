Армия Израиля рассказала о новых атаках на Йемен

ЦАХАЛ сообщил о новой атаке на военные объекты хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала о новых атаках на военные объекты хуситов в Йемене. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

«Среди пораженных целей — военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим хуситам, в районах Саны и Эль-Джауфа.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе. В израильской армии заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, в том числе за счет использования высокоточных снарядов и получения дополнительных данных разведки.