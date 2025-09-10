Бывший СССР
Донецк попал под массированный ракетный удар

Рогов: Донецк под массированным ракетным ударом, ВСУ атаковали города из HIMARS
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Донецк попал под массированный ракетный удар, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город из реактивных систем залпового огня HIMARS, применяя кассетные боеприпасы.

Удары наносились в район Республиканского травматологического центра в Донецке, местные жители слышали не менее 12 взрывов, уточнил Рогов.

Ранее, 8 сентября, ВСУ нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов. В результате атаки беспилотник попал в многоэтажный дом в Червоногвардейском районе Макеевки, один человек не выжил.

