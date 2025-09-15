Россиянам предложили скидки на международный перелет до 35 процентов

Азербайджанская авиакомпания AZAL запустила распродажу билетов. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

С 1 по 31 октября компания предоставляет 35-процентные скидки на рейсы в Баку. А с 1 ноября по 17 марта действуют скидки в 25 процентов на другие международные перелеты.

Так, улететь из Москвы в Дубай, ОАЭ, с пересадкой в столице Азербайджана 15 октября россиянам предложили за 26,3 тысячи рублей, 13 октября отправляется рейс в Дели, Индия — за 27,7 тысячи. Со 2 по 9 декабря полет из Санкт-Петербурга в Тель‑Авив, Израиль, обойдется в 28,2 тысячи в обе стороны.

Ранее российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей. Акция продолжится с 10 по 16 сентября.