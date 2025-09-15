Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 15 сентября 2025Путешествия

Россиянам предложили скидки на международный перелет до 35 процентов

Авиакомпания AZAL запустила распродажу билетов с 35-процентными скидками
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Азербайджанская авиакомпания AZAL запустила распродажу билетов. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

С 1 по 31 октября компания предоставляет 35-процентные скидки на рейсы в Баку. А с 1 ноября по 17 марта действуют скидки в 25 процентов на другие международные перелеты.

Так, улететь из Москвы в Дубай, ОАЭ, с пересадкой в столице Азербайджана 15 октября россиянам предложили за 26,3 тысячи рублей, 13 октября отправляется рейс в Дели, Индия — за 27,7 тысячи. Со 2 по 9 декабря полет из Санкт-Петербурга в Тель‑Авив, Израиль, обойдется в 28,2 тысячи в обе стороны.

Ранее российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей. Акция продолжится с 10 по 16 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия не смогла доказать причастность России к запуску дронов в Польшу

    Путин назвал влияющий на безопасность государства фактор

    Тело олимпийской чемпионки останется в горах Пакистана. Знаменитую биатлонистку раздавил огромный камень

    Оказавшийся миллиардером глава СК Колбасин подал в отставку после скандала

    Лазарева пожаловалась на неудачный брак

    Центробанк сообщил о сокращении профицита российских валютных операций

    Офис Зеленского уличили в накрутке

    Стала известна причина смерти звезды сериала «Тайны следствия»

    Захарова рассказала о катастрофическом положении Западной Европы

    17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости