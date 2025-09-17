Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 17 сентября 2025Россия

17 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

Дарья Сидорова
Дарья Сидорова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: DanBrandenburg / Getty Images

17 сентября — день, посвященный безопасности пациентов и музыке кантри. Верующие в этот день вспоминают пророка Моисея, а фанаты хоккея поздравляют с днем рождения Александра Овечкина. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 17 сентября и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России и мире

Всемирный день безопасности пациентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила этот праздник в 2019 году. По статистике, 10 процентам стационарных пациентов по всему миру причиняется вред в ходе лечения. При этом предотвратить нежелательные последствия можно примерно на 80 процентов. Всемирный день безопасности пациентов призван обратить внимание на эту проблему.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Международный день музыки кантри

Праздник отмечают с начала 2000-х в День рождения Хэнка Уильямса, одного из самых известных кантри-певцов. 17 сентября по всему миру проходят фестивали и концерты кантри-музыки, а также танцевальные состязания.

Жанр кантри зародился в США на основе песенной и танцевальной музыки первых переселенцев из Европы. Многие кантри-исполнители известны далеко за пределами Штатов, среди них — Джонни Кэш, Долли Партон, Вилли Нельсон и другие.

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России и мире 17 сентября

  • Международный день гномов;
  • День разговоров с городом;
  • День народного единства в Белоруссии;
  • День Конституции в США.

Какой церковный праздник 17 сентября

День памяти пророка Моисея Боговидца

Ветхозаветный пророк и законодатель израильтян родился в Египте в 1570 году до Рождества Христова. Он вырос в семье фараона, но по велению Бога повел за собой гонимый народ Израиля в Землю обетованную. По преданию, на Синайской горе Моисею были открыты десять заповедей, именно он считается автором первых пяти книг Библии.

Фото: Public domain / Wikipedia

Праздник в честь иконы Богоматери «Неопалимая купина»

Неопалимая купина — один из ветхозаветных прообразов, отсылающих к Богоматери. Согласно преданию, охваченный пламенем куст, который чудесным образом не сгорал, увидел Моисей, — это явление стало символом непорочного зачатия: родившись на грешной земле Богоматерь осталась непорочной девой даже после рождения Христа.

Во многих песнопениях чистоту Богородицы сравнивают с неопалимой купиной — отсюда и возникла икона. В народе верят, что этот образ защищает дома от пожаров.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 сентября

  • День памяти мученицы Ермионии;
  • День памяти мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона;
  • День памяти священномученика Вавилы, с ним трех отроков Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы;
  • Обретение мощей святителя Иоасафа.

Приметы на 17 сентября

  • Земля быстро стала сухой после ливня — погода испортится.
  • Плохая погода 17 сентября предвещает осень без дождей.
  • Если муравьи построили высокие муравейники, зима будет особенно морозной.
  • Много орехов в лесу, но редкие грибы — к холодной и затяжной зиме.

Фото: Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Кто родился 17 сентября

Александр Овечкин (40 лет)

Российский хоккеист, капитан клуба «НХЛ Вашингтон», трехкратный чемпион мира. Александр Овечкин считается одним из самых результативных игроков НХЛ. В 17 лет он дебютировал как самый молодой игрок в истории российской сборной, принял участие в 13 чемпионатах мира и трех Олимпиадах. В 2017 году Александр Овечкин вошел в сотню величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Кен Кизи (1935-2001)

Американский писатель и драматург известен прежде всего как автор романа «Пролетая над гнездом кукушки». В числе других популярных произведений — романы «Порою блажь великая» и «Песнь моряка». Кизи считают одним из главных авторов движения битников и хиппи, оказавшим значительное влияние на их культуру.

Кто еще родился 17 сентября

  • Владимир Меньшов (1939-2021) — советский и российский режиссер;
  • Брайан Сингер (60 лет) — американский режиссер и продюсер;
  • Анастейша (57 лет) — американская поп-певица;
  • Егор Яковлев (34 года) — российский хоккеист и олимпийский чемпион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал причину отказа поехать в Москву

    53-летняя Кармен Электра удивила фанатов фигурой в мини-платье

    Аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва

    Глава Еврокомиссии провела «хороший разговор» с Трампом о России

    Пожилую россиянку переселили в отрезанную от коммуникаций квартиру

    Депутат Рады назвал условие для разрешения конфликта на Украине

    «Калашников» полностью перейдет на российские ткани для обмундирования

    Король Карл III тайно расстался с женой

    Папа Римский оценил слова о попытке НАТО начать войну

    Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости