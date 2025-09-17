Путешествия
05:32, 17 сентября 2025Путешествия

Россиянин побывал в Словении и описал местных девушек фразой «любят мини-шорты»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Словении и описал местных девушек фразой «любят мини-шорты». Об этом он рассказал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, словенские девушки очень общительны и легко соглашаются на знакомство. Большинство из них имеют светлые волосы и округлую форму лица, заметил он. «В общем, чтобы познакомиться со словенкой — даже особого повода не надо. Просто подходишь и знакомишься», — добавил блогер.

Он назвал местных девушек «словенскими барби» из-за их любви к розовому цвету: одежду именно этого цвета зачастую выбирают жительницы европейской страны.

Ранее этот же блогер назвал девушек Белоруссии «главными красавицами Европы». Он отметил, что белоруски отличаются от жительниц стран Евросоюза хорошими фигурами.

