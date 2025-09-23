Бывший СССР
Токаев встретился с Зеленским и обсудил СВО

Глава Казахстана Токаев на встрече с Зеленским высказался о решении конфликта
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с коллегой с Украины Владимиром Зеленским высказался о решении украинского конфликта через дипломатию. О встрече глав государств и об их обсуждении специальной военной операции (СВО) пишет пресс-служба казахстанского лидера «Aqorda» в Telegram-канале.

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Зеленский и Токаев обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества Украины и Казахстана. Встреча прошла «на полях» 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных нации (ГА ООН).

Ранее Касым-Жомарт Токаев переговорил с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Нью-Йорк. Они обсудили сотрудничество Астаны и Вашингтона в разных сферах, в частности, в экономической.

