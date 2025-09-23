Бывший СССР
В Киеве решили не ждать чудес

Reuters: Украина не ждет чудес от встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев не ждет чудес от встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинских чиновников и дипломатов.

«Надежды Киева на достижение новых жестких санкций США против России тают, а новый прагматизм на Украине делает поездку Зеленского менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты», — отмечает агентство.

Reuters также цитирует высокопоставленного сотрудника украинского аналитического центра, который рассказал о переключении работы института с санкций на поиск целей для ударов дронами Вооруженных сил Украины. По его мнению, Киев не только не добьется расположения США в вопросе санкций, но и потеряет поддержку в Европе.

«Я не думаю, что у нас получится вернуться из Нью-Йорка с легкими решениями. И мы продолжим усердно работать после Нью-Йорка», — заявил агентству первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Ранее Зеленский заявил о новой встрече с Трампом на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. По словам политика, такая встреча готовится.

.
