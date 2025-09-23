Экономика
14:24, 23 сентября 2025Экономика

В России собрались защитить торговлю от злоупотреблений со стороны покупателей

В России обсудят введение невозвратных товаров по аналогии с авиабилетами
Дмитрий Воронин

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Минэкономразвития РФ по аналогии с практикой, применяющейся при продаже авиабилетов, рассмотрит вопрос о введении механизма невозврата на ряд товаров для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. Соответствующие заявления, которые глава ведомства Максим Решетников сделал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, приводит ТАСС.

«Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — сказал министр. Он также отметил что речь идет о непростых аспектах, требующих в том числе консультацией с Роспотребнадзором в части защиты прав потребителей.

Актуальность идеи Решетников проиллюстрировал примерами действий граждан, которые «много одежды заказывают куда-нибудь в Хабаровск, а потом не выкупают» или «перед Новым годом покупают, а после Нового года возвращают». С учетом того, что оплачивается транспортировка, в том числе работа курьеров, «все это перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше», объяснил он.

Меры, которым планируется дать ход, могут быть рассмотрены до конца года, что станет «реальной поддержкой предпринимателей», сказал Решетников.

Ранее в 2025 году озвучивались предложения о введении невозвратного сервисного сбора для покупателей, связанного с тем, что до 10 процентов заказов на маркетплейсах потребители возвращают обратно.

