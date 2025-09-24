Шесть человек получили ранения из-за обстрела ВСУ в российском городе

Гладков: Число раненых из-за ракетного обстрела Белгорода выросло до шести

Число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода возросло до шести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, мужчину с баротравмой доставили в горбольницу №2. В поселке Красная Яруга временно лишился электричества весь район. Кроме того, возникли проблемы с подачей воды. Гладков поручил организовать подвоз, уже утром эта работа будет выполнена.

От удара еще одного дрона оказалось посечено административное здание.

Сейчас оперативные службы работают на местах. Сведения о последствиях и нанесенном ущербе выясняются.

Накануне Гладков рассказал, что семь жителей Белгородской области пострадали в результате атак БПЛА. Слепое осколочное ранение головы получила и 13-летняя школьница.