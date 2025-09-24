Бывший СССР
В Армении раскрыли одну деталь дела об убийстве оппозиционного политика

СК Армении изучает связь другого убийства с делом политика Григоряна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) Армении изучает связь убийства оппозиционного политика Володи Григоряна в селе Мердзаван с другим убийством, совершенным в населенном пункте за несколько месяцев до этого. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Арак Ованнисян, передает РИА Новости.

«Следствие проверяет несколько версий, в том числе ту, о которой вы сказали. Ведется следствие для подтверждения или опровержения каждой из версий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, следователь сообщил, что Григоряна застрелил из автомата мужчина в маске. Пока правоохранителям не удалось его найти.

Вечером 23 сентября в Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян, представлявший на выборах оппозиционную партию «Апрелу Еркир». Также погиб друг политика — сотрудник полиции, еще один человек был ранен.

