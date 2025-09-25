Признание разбившего лицо россиянки в магазине мужчины попало на видео

МВД: Мужчина избил женщину в подольском магазине из-за каприз ее сына

Признание разбившего лицо россиянки на глазах ее 5-летнего сына в подольском магазине «Пятерочка» попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На видео показано, как мужчина говорит, что задержан за инцидент в магазине «Пятерочка», который произошел вчера.

По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, фигурант был установлен в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что фигурантом оказался 47-летний житель Тульской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.