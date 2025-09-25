Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:41, 25 сентября 2025Силовые структуры

Признание разбившего лицо россиянки в магазине мужчины попало на видео

МВД: Мужчина избил женщину в подольском магазине из-за каприз ее сына
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Признание разбившего лицо россиянки на глазах ее 5-летнего сына в подольском магазине «Пятерочка» попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На видео показано, как мужчина говорит, что задержан за инцидент в магазине «Пятерочка», который произошел вчера.

По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, фигурант был установлен в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что фигурантом оказался 47-летний житель Тульской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мир накрыла эпидемия аутизма. В этом винят парацетамол. Действительно ли так опасно лекарство, популярное в России?

    Самокатчик врезался в светофор, застрял в нем головой и попал на видео

    Наталья Водянова в полупрозрачном корсете посетила благотворительный ужин

    Признание разбившего лицо россиянки в магазине мужчины попало на видео

    В России отреагировали на экстренное совещание генералов и адмиралов Пентагона

    Пес-татарин взорвал соцсети

    ЦБ понизил курс доллара

    В нежилом российском доме обнаружили 18 пленников

    Сербия модернизировала российские БТР-80А

    Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости