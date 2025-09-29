В офисе Зеленского анонсировали соглашение с США о поставках оружия Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал соглашение с США о поставках оружия Украине. Об этом он заявил в ходе общенационального телемарафона, трансляция которого доступна на YouTube.

«Важно согласовать и подписать очень важные документы. Эти документы касаются поставок американского оружия, поставок наших дронов, совместном производстве с США. Это соглашение о свободной торговле и самый важный документ — о гарантиях безопасности», — заявил он.

Он также анонсировал свой визит в США вместе с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, где, по его словам, будет продолжаться работа Киева.

Ранее Андрей Ермак анонсировал переговоры по «стене дронов» вдоль восточной границы Украины. Кроме того, чиновник объявил, что его страна — единственное государство в Европе, которое ведет «современную войну против России».