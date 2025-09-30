Россия научилась превращать Т-72 и Т-90 в БМПТ

Уральское конструкторское бюро (КБ) транспортного машиностроения, входящее в концерн «Уралвагонзавод», научилось превращать старые танки Т-72 и Т-90 в боевые машины поддержки танков (БМПТ). Об этом со ссылкой на патент к изобретению сообщает ТАСС.

Предложение КБ предполагает снятие башен танков и оснащение их шасси переходным кольцом, позволяющим провести сопряжение с боевым модулем БМПТ. После этого машина дооснащается остальным оборудованием.

Ранее «Уралвагонзавод» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представил БМПТ-72, созданную на базе Т-72.

Современный образец БМПТ-72 «Терминатор-2» впервые был показан в 2013 году. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.