Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 30 сентября 2025Наука и техника

Россия научилась превращать Т-72 и Т-90 в БМПТ

«Уралвагонзавод» научился превращать старые Т-72 и Т-90 в БМПТ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уральское конструкторское бюро (КБ) транспортного машиностроения, входящее в концерн «Уралвагонзавод», научилось превращать старые танки Т-72 и Т-90 в боевые машины поддержки танков (БМПТ). Об этом со ссылкой на патент к изобретению сообщает ТАСС.

Предложение КБ предполагает снятие башен танков и оснащение их шасси переходным кольцом, позволяющим провести сопряжение с боевым модулем БМПТ. После этого машина дооснащается остальным оборудованием.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее «Уралвагонзавод» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представил БМПТ-72, созданную на базе Т-72.

Современный образец БМПТ-72 «Терминатор-2» впервые был показан в 2013 году. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искусный дипломатический жест». Лавров предложил включить новые страны в Совбез ООН. Почему это вызвало негодование в Японии?

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии

    Фон дер Ляйен раскрыла детали плана по использованию активов России для Украины

    Жители Крыма начали сливать друг у друга бензин на фоне нехватки топлива

    Взятку на десятки миллионов вменили бывшему замглавы администрации российского города

    Сербский футболист раскрыл причину перехода в ЦСКА

    Стоимость золота вплотную подобралась к 3900 долларам

    Выброшенные на свалку крест с могилы бойца «Вагнера» и флаг России показали на видео

    Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости