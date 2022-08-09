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«Уралвагонзавод» покажет новые танки на форуме «Армия-2022»

«Уралвагонзавод» представит на «Армии-2022» танки Т-90МС и Т-14 на платформе «Армата»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»

«Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», модернизированный Т-90МС и боевую машину поддержки танков на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Уралвагонзавод представит на Международном военно-промышленном форуме "Армия-2022" свои перспективные бронемашины: танки Т-14 на платформе "Армата" и Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ-72», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что в основе БМПТ-72 лежит идея переоборудования танков Т-72, которые выводят из эксплуатации, в новую боевую машину.

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«Таким образом, танк Т-90МС и БМПТ-72 — это не только бронемашины, боевые и ходовые характеристики которых отвечают всем запросам современности, но и прекрасный пример того, как можно продлить активную и эффективную эксплуатацию спецтехники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами», — отметили в сообщении.

Ранее в августе «Уралвагонзавод» передал партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М Министерству обороны России.

В июле «Ростех» показал наземную военную технику, которая участвует в специальной военной операции России на Украине.

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Даниил Иринин
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