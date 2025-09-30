Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:14, 30 сентября 2025Культура

У Игоря Николаева обнаружили долг перед налоговой

«Звездач»: Певец Игорь Николаев задолжал ФНС более 256 тысяч рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советский и российский певец Игорь Николаев задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 256 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Музыкант не заплатил 256 тысяч 832 рубля налогов по ИП», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в конце августа исполнитель зарегистрировал новый товарный знак «Привет, Андрей!».

Ранее жена Игоря Николаева прокомментировала сравнение с его бывшей супругой — исполнительницей Наташей Королевой. По словам Юлии Проскуряковой, люди часто сопоставляют ее образ с образом бывшей избранницы Николаева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа заморозила финансирование военной помощи Украине. На что собирали средства и как на это решение отреагировали в Киеве?

    Россиянка обвинила воспитательницу детского сада в избиении дочери за закрытыми дверьми

    Трамп пообещал уволить высокопоставленных военных при одном условии

    Основательницу финтех-стартапа отправили в тюрьму за обман крупнейшего банка США

    Богатый мужчина поселился на улице и стал жить на тысячу рублей в месяц ради свободы

    Блогер чуть не потерял палец из-за умного кольца Samsung

    Telegram оштрафовали в России

    Названы «красные флаги» в татуировках у мужчин

    Раскрыта роль жены криминального авторитета Цапка в пьяном ДТП их дочери

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости