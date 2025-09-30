У Игоря Николаева обнаружили долг перед налоговой

«Звездач»: Певец Игорь Николаев задолжал ФНС более 256 тысяч рублей

Советский и российский певец Игорь Николаев задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 256 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Музыкант не заплатил 256 тысяч 832 рубля налогов по ИП», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в конце августа исполнитель зарегистрировал новый товарный знак «Привет, Андрей!».

Ранее жена Игоря Николаева прокомментировала сравнение с его бывшей супругой — исполнительницей Наташей Королевой. По словам Юлии Проскуряковой, люди часто сопоставляют ее образ с образом бывшей избранницы Николаева.