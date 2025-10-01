Бывший СССР
Зеленский присвоил статус городов-героев нескольким населенным пунктам

Зеленский присвоил прифронтовым населенным пунктам статус городов-героев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил статус городов-героев некоторым прифронтовым населенным пунктам. Его указ передает «Страна.ua».

Так, статус был присвоен Павлограду, Никополю и Марганцу в Днепропетровской области, Дружковке, Краматорску, Константиновке, Покровску и Славянску на территории Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполю и Орехову в Запорожской обласи, Вознесенску и Баштанке в Николаевской области, Сумам и Тростянцу в Сумской, Купянску в Харьковской и Староконстантинову в Хмельницкой области.

Как отмечает издание, Староконстантинов, в отличие от других городов, находится в глубоком тылу, но близ него располагается военный аэродром, где, предположительно, базируются истребители F-16.

Ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату Верховной Рады Андрею Парубию, отметив, что нардеп имел «выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности».

