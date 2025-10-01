Жители Харькова сообщили о массированном ударе по городу

Жители Харькова сообщили об ударе по городу, в том числе ТЭЦ-5

По Харькову наносятся удары фугасными авиабомбами (ФАБами) и баллистическими ракетами. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале со ссылкой на жителей города.

По словам очевидцев, после серии взрывов в некоторых районах города пропало электричество. Также жители Харькова сообщили об ударе по ТЭЦ-5, расположенной на окраине областного центра.

Ранее сообщалось, что в Харькове беспилотный летательный аппарат (БПЛА)-камикадзе типа «Герань» поразил цель, удар очевидцы сняли на видео.