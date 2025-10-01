Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:35, 1 октября 2025Бывший СССР

Жители Харькова сообщили о массированном ударе по городу

Жители Харькова сообщили об ударе по городу, в том числе ТЭЦ-5
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

По Харькову наносятся удары фугасными авиабомбами (ФАБами) и баллистическими ракетами. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале со ссылкой на жителей города.

По словам очевидцев, после серии взрывов в некоторых районах города пропало электричество. Также жители Харькова сообщили об ударе по ТЭЦ-5, расположенной на окраине областного центра.

Ранее сообщалось, что в Харькове беспилотный летательный аппарат (БПЛА)-камикадзе типа «Герань» поразил цель, удар очевидцы сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Глава МИД Германии призвал ввести обязательный призыв в армию

    Полиция нашла виновника убийства 50-летней давности

    Российские бойцы ликвидировали грузинского наемника в зоне СВО

    Жители Харькова сообщили о массированном ударе по городу

    Девушка проучила очень опекающих ее родителей с помощью полиции

    Некоторым россиянам повысили оклады с 1 октября

    Археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

    Создано устройство для моментального лечения тяжелых переломов

    Названа частота оргазмов у женщин в зависимости от возраста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости