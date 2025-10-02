Россия
Над российским городом прогремело несколько взрывов

Mash: Над тремя районами Волгограда прогремели взрывы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над Волгоградом раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

«Грохот фиксировали в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах Волгограда», — говорится в сообщении. Уточняется, что звуки взрывов были слышны также и на окраинах города. Жителей города через СМС предупреждают об угрозе атаки беспилотников. Официальная информация пока не поступала.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, городской аэропорт временно не выпускает и не принимает самолеты.

Ранее взрывы прогремели в небе над Донецком.

