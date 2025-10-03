Журналист предупредил Европу после слов Путина о дронах

Боуз: Европейцам стоит прислушаться к словам Путина о беспилотниках

Европейцам стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина о выгоде инцидентов с беспилотниками руководству Европейского союза (ЕС). С таким предупреждением выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ заявил, что у России нет дронов, способных «долетать до Лиссабона», однако происшествия с беспилотниками являются хорошим способом «нагнетания обстановки».

«Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что "вторжение российских беспилотников" — это уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать», — написал он.

Ранее Путин пошутил об инцидентах с дронами в Дании. Его в шутку спросили, зачем он отправил в Данию столько дронов. «Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда они еще долетают?» — сыронизировал в ответ президент.