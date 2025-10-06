Известная телеведущая заявила о большой гордыне у уехавших из страны россиян

Ведущая Меньшова заявила, что покинувшие Россию вырастили в себе гордыню

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова высказалась об уехавших из России гражданах. В интервью проекту Metametrica, доступном на Rutube, она заявила, что у тех, кто высказался против родной страны, нет критического мышления.

По мнению Меньшовой, в сложившейся политической ситуации граждане России проходят испытание гордыней. Она отметила, что те люди, которые уехали из страны и критически высказались в ее адрес, вырастили в себе это чувство.

«Потому что, конечно, нужно иметь большую смелость, чтобы стране что-либо советовать (...) Это такая гордыня была: срываться с места, демонстрировать стране свое отношение, говорить стране, как ей надо жить, политикам — как им надо руководить», — отметила она. Актриса добавила, что считает политику сложной сферой. Она напомнила, что для того, чтобы быть специалистом в этой области, необходимо получить профильное высшее образование.

Ведущая также заявила, что страна не понесла больших убытков от того, что из нее уехали недовольные граждане. «Должно быть полное отсутствие критического мышления, чтобы ее покидать, угрожая или рассказывая ей: "Я вернусь только тогда, когда..."», — заключила Меньшова.

Ранее Меньшова высказалась о том, могла бы она жить не в России. Она призналась, что не рассматривает такую возможность.