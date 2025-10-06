Россия
10:54, 6 октября 2025

Медведев заявил о необходимости европейцам прочувствовать опасность войны

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Европейцам необходимо «на своей шкуре» прочувствовать опасность войны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram, рассуждая о панике вокруг дронов в Европе.

«Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», — написал он.

Медведев привел несколько версий появления беспилотников над Европой. Согласно первой и, по его словам, вполне вероятной, это могут быть провокации украинских военных. Кроме того, он допустил, что таким образом местными спецслужбами проверяется работа систем противовоздушной обороны. Причастность пророссийского подполья зампред Совбеза считает сомнительной. «Симпатизирующие нашей стране люди не станут вхолостую тратить свой ресурс, выходя из подполья. Наши «агенты и кроты» ждут отдельной команды», — считает он.

Помимо этого, политик предположил, что дроны могли запустить «местные бездельники», чтобы позлить бюрократов.

Ранее инциденты с беспилотниками в Дании шутливо прокомментировал президент России Владимир Путин. В ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» модератор в шутку спросил, зачем глава государства отправил туда столько дронов. В ответ российский лидер сыронизировал, что больше не будет.

