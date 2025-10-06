Бывший СССР
Мэр Харькова предрек самую тяжелую зиму для города

Мэр Харькова Терехов: Ближайшая зима будет самой тяжелой для города
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Ihor_Tailwind / Getty Images

Грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за последние годы. Об этом написал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы (...)», — заявил чиновник, комментируя удары по трансформаторным подстанциям.

По его словам, возможности общей энергосистемы страны ограничены, а в любой момент может произойти удар по критической инфраструктуре.

23 сентября Терехов сообщил, что в Харькове произошло 13 взрывов. Он также уточнил, что большинство прилетов пришлись на Холодногорский район города.

