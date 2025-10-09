Бывший СССР
Позицию Москвы по крушению самолета AZAL объяснили

Политолог Притчин: Заявления Путина нацелены на стабилизацию отношений с Баку
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заявления президента России Владимира Путина по крушению самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) направлены на стабилизацию отношений с Азербайджаном. Об этом «Ленте.ру» заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Заявления Владимира Путина нацелены были в первую очередь на стабилизацию ситуации и объяснение российской позиции», — подчеркнул эксперт.

Притчин прокомментировал позицию Москвы в ходе первых переговоров Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева после охлаждения двусторонних отношений и отметил, что ранее проведенных телефонных разговоров между лидерами оказалось недостаточно для устранения разногласий. При этом эксперт заявил, что перспективы улучшения отношений между Москвой и Баку в пока остаются неясными.

Личная встреча Путина и Алиева состоялась в Душанбе днем 9 октября и продолжалась более часа. Владимир Путин принес официальные извинения за крушение самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», произошедшее 25 декабря 2024 года в Актау.

