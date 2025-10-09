Бывший СССР
Развитие отношений с Азербайджаном после встречи Путина и Алиева оценили

Политолог Притчин: Перспективы улучшения отношений с Азербайджаном неясны
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Перспективы улучшения отношений России и Азербайджана в настоящий момент неясны. Об этом «Ленте.ру» заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Вопрос, насколько фундаментальна стабилизация, мы увидим это в ближайшее время, потому что здесь есть комплекс вопросов, которые нам нужно решить», — подчеркнул эксперт.

Притчин прокомментировал первые переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева после охлаждения двусторонних отношений, а также отметил сложившиеся противоречия между странами. Политолог указал на спокойную реакцию Алиева в ходе личной встречи с Путиным, а также смягчение риторики официального Баку и азербайджанских СМИ в последний месяц.

Личная встреча Путина и Алиева состоялась в Душанбе днем 9 октября и продолжалась более часа. Президент России принес официальные извинения за крушение самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в Актау и напомнил о подписанной в 2022 году Декларации о союзническом взаимодействии.

