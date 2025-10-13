Бывший СССР
13:42, 13 октября 2025

Группировке ВСУ под Купянском отрезали путь к отступлению

Появились кадры уничтожения переправы ВСУ близ Купянска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Уничтожение переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая могла использоваться для отступления украинских войск, попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Подборка работы ВКС РФ (...) Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Купянск», — указано в сообщении.

На кадрах, помимо этого, видно уничтожение пункта временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Как уточнили в Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Запад».

