Группировке ВСУ под Купянском отрезали путь к отступлению

Появились кадры уничтожения переправы ВСУ близ Купянска

Уничтожение переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая могла использоваться для отступления украинских войск, попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Подборка работы ВКС РФ (...) Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Купянск», — указано в сообщении.

На кадрах, помимо этого, видно уничтожение пункта временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Как уточнили в Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Запад».