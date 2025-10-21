Культура
Исполнительница хита «Чашка кофию» рассказала об отличии артистов 90-х

Певица Хлебникова: В 90-е артистов не загоняли в рамки форматов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Исполнительница хита «Чашка кофию» певица Марина Хлебникова назвала главную отличительную особенность артистов 90-х. По ее мнению, в эти годы артистов не загоняли в рамки форматов, об этом певица рассказал в беседе с Ura.ru.

Артистка также отметила, что сейчас музыкой 90-х снова начинают интересоваться, так как мода циклична — как на одежду, так и на музыку. Однако в те годы, вспомнила Хлебникова, была особенная атмосфера, время которой сейчас прошло. В частности, по словам певицы, у артистов было больше пространства, чтобы «развернуться».

«В 90-х был замечательный момент. Нас, артистов, никто не загонял в рамки, которые называются форматом. Мы старались быть самобытными и ни на кого не похожими. Поэтому у нас была разная музыка, а не одинаковая. И голоса были разные. Вот в этом успех музыки 90-х, нулевых и даже чуть-чуть еще позже», — заявила Хлебникова.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем, советским и российским певцом Игорем Николаевым. Цена одного плаката, на котором напечатана ее фотография с экс-супругом, составляет 950 рублей, альбома на CD-дисках — 3,5 тысячи рублей.

