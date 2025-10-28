Николаев пожелал Королевой стать счастливой бабушкой

Королева и Глушко впервые встретились с Николаевым и Проскуряковой

Исполнительница Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, впервые встретились с бывшим мужем певицы, исполнителем и композитором Игорем Николаевым, и его женой Юлией Проскуряковой. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Королева с Тарзаном исполнили песню в рамках телепередачи, а Николаев и Проскурякова, сидевшие в жюри, оценивали их выступление. «Это наше первое очное общение с этой чудесной парой. Для начала я хочу поздравить вашего замечательного сыночка Архипа со свадьбой. Пожелать ему счастья в личной жизни, а вам — стать счастливыми бабушкой и дедушкой», — заявил исполнитель хита «Выпьем за любовь».

Проскурякова поддержала слова мужа и поблагодарила пару за выступление, поставив им высший балл.

