Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:34, 28 октября 2025Культура

Николаев пожелал Королевой стать счастливой бабушкой

Королева и Глушко впервые встретились с Николаевым и Проскуряковой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Исполнительница Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, впервые встретились с бывшим мужем певицы, исполнителем и композитором Игорем Николаевым, и его женой Юлией Проскуряковой. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Королева с Тарзаном исполнили песню в рамках телепередачи, а Николаев и Проскурякова, сидевшие в жюри, оценивали их выступление. «Это наше первое очное общение с этой чудесной парой. Для начала я хочу поздравить вашего замечательного сыночка Архипа со свадьбой. Пожелать ему счастья в личной жизни, а вам — стать счастливыми бабушкой и дедушкой», — заявил исполнитель хита «Выпьем за любовь».

Проскурякова поддержала слова мужа и поблагодарила пару за выступление, поставив им высший балл.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева начала продавать старые совместные плакаты с Игорем Николаевым.

До этого жена Николаева прокомментировала сравнение с Королевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости