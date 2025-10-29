Мир
В Кремле ответили на обвинения Франции в осквернении мемориала

Песков: Обвинения Франции в осквернении Россией мемориала должны быть доказаны
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Франции следует подкрепить достоверными доказательствами обвинения в адрес России в осквернении мемориала жертвам холокоста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если этого не произойдет, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает. Как правило, и, собственно, практически всегда, все подобные обвинения остаются голословными и неподкрепленными чем-либо», — подчеркнул представитель Кремля.

В июне во Франции были задержаны трое граждан Сербии по делу о вандализме в отношении еврейских объектов, включая мемориал жертвам холокоста. Подозреваемых задержали, когда они пытались выехать за пределы Франции. Следователи допустили, что в данном случае речь идет об «иностранном вмешательстве» в дела Франции со стороны предполагаемых заказчиков этих деяний.

